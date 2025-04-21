Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии демонстрирует рост

Станислав Красильников/ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 21 апреля отметился ростом индекса Московской биржи на 0,35%, до 2 882,87 пункта, индекса РТС на 0,35%, до 1 119,3 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:00 мск, курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 3,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,004 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 886,34 пункта (+0,47%), индекс РТС составлял 1 120,65 пункта (+0,47%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 10,988 рубля (-5 копеек).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.