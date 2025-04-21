Колокола Нотр-Дама пробили 88 раз в связи со смертью Папы Римского

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Колокола Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) пробили 88 раз в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска в возрасте 88 лет в понедельник утром. Об этом информировал телеканал BFMTV.

Ожидается, что в соборе также проведут мессу в память об умершем понтифике в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Вторая месса намечена на 18:00 (19:00 мск). Церковные службы будут организованы и в других храмах по всей Франции.

Ранее, 21 апреля, служба печати Святого престола сообщила, что Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни.