Из Тамбова в честь 9 Мая стартовал автопробег через Белоруссию и Казахстан

© Сергей Булкин/ ТАСС

Из Тамбова по случаю 80-летия Победы стартовал автопробег через Белоруссию и Казахстан длиной более 5 тыс. км, сообщает ТАСС. Среди точек маршрута четыре города-героя - Тула, Смоленск, Минск и Брест. Организатором мероприятия выступил Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), который ежегодно организует автопробеги на протяжении последних 12 лет.

"Нынешний автопробег уникален, прежде всего, тем, что вышел за пределы России, его путь пройдет через Россию, Белоруссию и Казахстан. Маршрут будет представлять собой Георгиевскую ленту как символ Великой Победы. Изгибаясь, лента образует собой цифру "80". Хотелось бы, чтобы студенты, принимающие участие в акции, могли познакомиться со знаковыми местами, побывать в городах-героях, почувствовать единство народов", - заявил ректор ТГТУ Михаил Краснянский, который также стал участником акции.

По данным пресс-службы вуза, первый этап автопробега продлится 11 дней и составит более трех тысяч километров. Автоколонна ТГТУ пройдет через Тамбов, Тулу, Смоленск, Витебск, Минск, Барановичи, Брест, Гомель и Брянск. Второй этап автопробега длиной более двух тысяч километров намечен на середину мая, он пройдет через Пензу, Самару, Уральск и Саратов.

В каждом городе участники автопробега посетят мемориалы и музеи, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны, детские дома и интернаты, где передадут ребятам подарки, собранные волонтерским центром ТГТУ. Вместе с тем в каждом городе представители ТГТУ и вузов-партнеров высадят мичуринские яблони в память о подвиге народа в годы войны.