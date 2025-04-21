Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

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Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 400 за тройскую унцию.

По состоянию на 09:09 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 0,19% и торговалась на уровне $3 400,5 за тройскую унцию. К 09:24 мск цена драгметалла ускорила рост до $3 401,2 за тройскую унцию (+0,21%), свидетельствуют данные площадки.

Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась на 0,03% и составляла $67,04 за баррель. Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне текущего года росла на 0,1%, до $63,1 за баррель.