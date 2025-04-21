Мурашко принял участие в акции к Национальному дню донора

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора в России, сообщает агентство ТАСС.

"Донорство - это гражданский долг и возможность помочь близкому человеку, каждому из нас. В 2024 году свою кровь сдали 1,5 млн человек, и 365 тыс. человек пополнили ряды доноров. Донорство - это возможность спасти человека, дать свою кровь для производства необходимых лекарственных препаратов, которые также облегчат жизнь больных людей", - отметил министр при общении с журналистами.

По его словам, в период проведения специальной военной операции (СВО) донорство является жизнеспасающей процедурой для бойцов. "Сегодня, проводя акцию в нашей стране, мы призываем быть ответственными и вливаться в ряды доноров", - добавил он.