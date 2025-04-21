Дуров: Telegram за свою историю не раскрыл ни байта приватных переписок

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Сооснователь Telegram Павел Дуров заверил, что мессенджер за 12 лет своей работы не раскрыл ни единого байта личных переписок.

"За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни единого байта личных сообщений", - указал он.

Дуров уточнил, что мессенджер раскрывает только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников при наличии судебного ордера. Это делается согласно европейскому закону о цифровых услугах.