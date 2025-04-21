В Киеве заявили, что не давали согласия на признание Крыма российским

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Украинская делегация во время переговоров с США не обсуждала признание Крыма российским и не давала согласия на это, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире телеканала "Рада".

"В СМИ появилась информация о том, что США готовы признать Крым российским. У нас нет официально заявленной позиции никого из переговорщиков, со стороны украинской переговорной команды согласия на это нет. Все переговорщики, которые проводят такие встречи, говорят, что вопросы территориальной целостности Украины не обсуждаются", - указал он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что список предложений США по урегулированию конфликта на Украине включает, в частности, пункты об официальном признании Вашингтоном Крыма российским, негласном признании контроля РФ над новыми регионами, снятии с повестки дня обсуждений о возможности вступления Украины в НАТО. При этом администрация президента США Дональда Трампа не предлагает каких-либо гарантий безопасности для Киева в случае, если он согласится на мирное урегулирование конфликта.

Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав Российской Федерации 11 лет назад по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.