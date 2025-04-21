Президент РФ выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"В течение всех лет своего понтификата Папа Римский Франциск активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом. Мне довелось не раз общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем", - указал глава российского государства.

По его словам, Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.

Путин и Франциск были лично знакомы. Они трижды встречались очно - во время кратких визитов президента России в Ватикан в 2013, 2015 и 2019 годах, а также общались по телефону, в последний раз - в декабре 2021 года.

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран в 2013 году после отречения от престола его предшественника Бенедикта XVI.