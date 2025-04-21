Песков: вступление Украины в НАТО было бы угрозой для России

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Потенциальное членство Украины в НАТО представляло бы угрозу для национальных интересов России. Это стало одной из первопричин украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с альянсом. Это представляло бы собой угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И это одна из первопричин конфликта", - сказал он в беседе с журналистами.