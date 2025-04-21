МИД ФРГ: назначение Бербок главой ГА ООН может оставить страну без места в Совбезе

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Решение о выдвижении кандидатуры исполняющей обязанности главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН вызвало недовольство в германском внешнеполитическом ведомстве, пишет журнал Der Spiegel.

Сообщается, что многие дипломаты сильно удивились выдвижению кандидатуры Бербок. В ведомстве давно ведут работу над тем, чтобы Германия с 2027 года на два года получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. "Но теперь именно уходящая глава МИД ставит под угрозу эти планы - этого опасаются некоторые сотрудники ведомства", - указывает издание.

Немецкие дипломаты опасаются, что назначение Бербок будет стоить ФРГ голосов в первую очередь стран глобального Юга из-за ее, с одной стороны, антироссийской, с другой - произраильской риторики. "Едва ли кто-то рассчитывает на то, что переезд Бербок в Нью-Йорк будет способствовать амбициям Германии в ООН", - следует из публикации.

18 марта стало известно о планах правительства ФРГ выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генассамблеи ООН на 2025-2026 гг. Вместе с тем ранее МИД ФРГ заявлял о намерении выдвинуть кандидатуру Хельги Шмидт, бывшего генсека ОБСЕ и профессионального дипломата.