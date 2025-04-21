В Грузии заверили, что к 2030 году будут готовы к вступлению в ЕС больше других

© Александр Патрин/ ТАСС

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" пообещала гражданам, что страна будет готова к вступлению в Европейский союз к 2030 году больше других государств-кандидатов. Об этом сказано в заявлении партии.

"Несмотря на то, что европейская бюрократия и сегодня занята шантажом Грузии и попыткой возвращения к власти недемократических сил, обещаем обществу, что наша политическая команда достойно справится со всеми вызовами и Грузия встретит анонсированное к 2030 году расширение ЕС самой подготовленной среди всех стран-кандидатов", - следует из заявления по случаю 13-летия основания партии.

Вместе с тем "Грузинская мечта" выражает надежду, что к тому времени нынешняя "бюрократия Брюсселя сменится достойной, независимой и ориентированной на будущее Евросоюза и Европы элитой".

Подчеркивается, что Грузия сегодня "независима и суверенна как никогда" и никто не может заставить ее руководство делать шаги, направленные против интересов страны. "Власти "Грузинской мечты" действуют под диктовку национальных интересов Грузии и никогда не допустят компромиссов ценой этих интересов", - следует из заявления.

В конце 2023 года Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, но отношения страны с сообществом испортились в 2024 году, после того как "Грузинская мечта" приняла закон об иноагентах, несмотря на массовые протесты и давление Запада. В конце ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна замораживает процесс начала переговоров о присоединении к ЕС. При этом в Грузии обращают внимание, что остаются открыты к возобновлению процесса интеграции, если со стороны ЕС будут сделаны соответствующие шаги и прекратится шантаж властей страны темой ЕС.