Владислав Бакальчук остался должен Татьяне Ким 217 млн рублей

© Михаил Метцель/ ТАСС

Владислав Бакальчук согласно решению суда о разделе имущества остался должен Татьяне Ким 217 млн рублей. Об этом информировала пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Савеловский суд Москвы 17 апреля вынес решение о разделе имущества между Ким и Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Ким сохранила полный контроль над ООО "Вайлдберриз", ООО "Вайлдберриз банк" и средствами на персональных счетах.

"Владислав получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск логистика" и "ВБ девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", - говорится в сообщении.