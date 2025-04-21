Султан Омана прибыл в Россию с госвизитом

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Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом, сообщает ТАСС.

Его самолет совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Визит приурочен к 40-й годовщине установления дипломатических отношений между странами.

В аэропорту высокого гостя встретили замглавы МИД РФ Михаил Богданов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх. На красной дорожке султана приветствовала рота почетного караула и военный оркестр, были исполнены гимны двух стран.

Султана Омана сопровождает делегация из нескольких десятков человек. Российская и оманская стороны тепло поприветствовали друг друга при встрече рукопожатиями и объятиями.

Ранее ат-Туайх информировал о том, что в ходе визита султана в Москву стороны подпишут 10 соглашений, в том числе о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов. Кроме того, по его словам, Оман и Россия планируют подписать протокол о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Ожидается, что 22 апреля президент РФ Владимир Путин проведет с оманским лидером переговоры в Кремле. Согласно данным Оманского информационного агентства, стороны обсудят различные аспекты региональной и международной повестки дня, а также вопросы сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций и энергетики.