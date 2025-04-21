La Repubblica: причиной смерти Папы Франциска мог стать инсульт

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Смерть Папы Римского Франциска могла наступить в результате инсульта или кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По информации издания, смерть Франциска не была связана с проблемами с дыханием. Ранее понтифик находился в больнице с 14 февраля по 23 марта из-за воспаления легких. "Папа ушел спокойно", - приводятся в публикации слова врачей.

Ранее стало известно, что состояние Франциска серьезно ухудшилось минувшей ночью, с 6 утра стало ясно, что он находился на грани смерти.

266-й Папа Римский Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года после отречения его предшественника Бенедикта XVI (1927-2022), ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет.