Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отражены правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества России и Ирана на долгосрочную перспективу. Он закрепляет статус двух стран в качестве стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе 2025 года.

Как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, договор призван укрепить отношения стран как в части двустороннего сотрудничества, так и в координации действий на международной арене.