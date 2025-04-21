Потери ВСУ после завершения перемирия на курском направлении составили до 50 военных

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) после завершения режима прекращения огня на курском направлении потеряли до 50 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера, боевая бронемашина, 2 автомобиля, 3 артиллерийских орудия", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 75 375 военнослужащих, 411 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 282 боевые бронемашины, 2 749 автомобилей, 632 артиллерийских орудия, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.