Захарова считает, что Запад не умеет конкурировать в торговле на правовой основе

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Государства Запада стремятся решать только собственные экономические задачи и не умеют конкурировать в торговле, следуя правовым нормам и законам. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России".

На ее взгляд, улучшение ситуации в глобальных экономических отношениях в ближайшем будущем не предвидится, поскольку Запад исторически практикует торговые и санкционные войны. "Потому что они решают свои задачи, потому что они не умеют конкурировать на основе права или торгового права, поскольку они выходят в том числе из торгового права", - подчеркнула дипломат.

Вместе с тем, по ее словам, полученный Россией за последние годы санкционного давления опыт совершенно бесценен, его нужно дальше развивать и претворять в жизнь.