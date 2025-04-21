Путин объяснил нанесение удара по конгресс-центру в Сумах

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по гражданским объектам наносятся, если они используются киевскими военными, как в Сумах и Одессе. Удар по конгресс-центру в Сумах он объяснил тем, что там награждали военных ВСУ.

"Всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского государственного университета. Это гражданский объект. Но там проводилось награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны понести заслуженное наказание за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они это возмездие и получили. Это было сделано именно для этого", - сказал Путин при общении с журналистами.

Глава государства отметил, что киевский режим использует эти гражданские объекты. "Или вот несколько дней назад в Одесской области был нанесен удар нашими ВС. Это небольшой населенный пункт, по-моему, 82 км от Одессы. Это сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Ну, там киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Или проводят какие-нибудь сборища в ресторане те люди, которые заслуживают самого серьезного наказания за содеянные преступления", - указал он.

По его словам, ВСУ в ресторанах "проводят сходки, собрания, совещания, что-то отмечают, водку пьют". "Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная. С этим нужно разобраться. Это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке. Мы этого не исключаем", - добавил российский лидер.