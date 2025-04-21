Цена золота обновила исторический максимум

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Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 435 за тройскую унцию.

По состоянию на 16:08 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,25% и торговалась на уровне $3 436,6 за тройскую унцию. К 16:17 мск цена на драгметалл замедлила рост до $3 428 за тройскую унцию (+1%), свидетельствуют данные площадки.

Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась на 1,03%, до $66,37 за баррель. Цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в июне текущего года снижалась на 0,98% и находилась на отметке в $62,42 за баррель.

Ранее стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив отметку в $3 400 за тройскую унцию. На 09:09 мск, цена драгметалла росла на 0,19%, до $3 400,5 за тройскую унцию.