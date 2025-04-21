Скончалась последняя представительница рода Строгановых

© Telegram-канал министра культуры Пермского края Аллы Платоновой/ТАСС

Последняя представительница рода Строгановых Елена Андреевна Строганова (баронесса Элен де Людингаузен) скончалась в возрасте 82 лет. Соответствующее сообщение разместила министр культуры Пермского края Алла Платонова в Telegram-канале.

"Ушла из жизни Элен де Людингаузен-Строганова (Строганова Елена Андреевна) - последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых. Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью", - указала Платонова.

Она отметила, что баронесса основала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России, а первые поступления в фонд обеспечила идея организации "строгановских туров" в Петербург. Елена Строганова не раз посещала строгановские места Пермского края: Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор.

По информации пресс-службы Пермского землячества, последняя представительница Строгановых скончалась 20 апреля. Она была почетным членом Пермского землячества. В 2018 году Первый канал выпустил документальный фильм "Строгановы: Елена последняя".