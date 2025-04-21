Путин заявил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

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Боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) продолжились после пасхального перемирия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами.

"Боевые действия возобновились. Мы о последующим возобновлении боевых действий говорили с самого начала, когда объявляли перемирие. Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. Тем более речь идет о светлых пасхальных днях", - указал он.

Путин отметил, что это праздник для всех христиан, а в эти дни Пасха была не только у православных, но и у католиков, и протестантов.

"Мы всегда об этом говорили - о том, что к любым мирным инициативам мы относимся положительно. Надеемся, что также к этому будут относиться и представители киевского режима", - добавил он.

О перемирии глава российского государства объявил накануне Пасхи, в субботу, на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Оно действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля - в целом 30 часов.

В Минобороны РФ информировали о том, что зафиксировали 4 900 нарушений режима перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).