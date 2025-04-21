Мэр Варшавы призвал не относиться к украинцам как к согражданам

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Польша больше не может воспринимать украинцев как к сограждан и предоставлять им аналогичные льготы и соцгарантии. С таким заявлением в интервью британской газете Financial Times выступил мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский.

"Что касается миграционных льгот, то мы отнеслись к украинцам как к своим гражданам, что, несомненно, было достойно похвалы в начале, но мы не можем продолжать это вечно", - указал он. "Это просто здравый смысл, и, я думаю, это не имеет ничего общего с уклоном вправо", - отметил политик.

Некоторое время назад в ходе предвыборной кампании Тшасковский призвал выплачивать пособия на ребенка ("800 плюс") только тем украинским гражданам, которые работают и платят налоги в Польше.

Польские власти приняли закон о помощи украинцам в марте 2022 года. С июля прошлого года Варшава ужесточила условия для получения некоторых пособий - так, "800 плюс" могут получить лишь семьи, чьи дети учатся в польских школах. На сегодняшний день в Польше проживают свыше 900 тыс. украинских беженцев.