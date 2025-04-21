Фильм "Кракен" возглавил российский прокат в выходные

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"Кракен" с Александром Петровым в главной роли возглавил кинопрокат России и СНГ, собрав 169,7 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 17 по 20 апреля.

В центре сюжета картины "Кракен" - российский ракетный подводный крейсер, который исчезает в водах Гренландского моря. Перед моряками, которые отправляются на его поиски, стоит задача не только отыскать подлодку, но и предотвратить попадание сверхсекретного оружия, которое находится на борту крейсера, в руки врага. Одновременно в море просыпается мифическое морское чудовище Кракен. Премьера фильма состоялась 17 апреля текущего года. Роли исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская.

Фильм "Батя-2. Дед" режиссера Ильи Учителя опустился на вторую строчку, собрав 112,9 млн рублей за выходные. Картина стала сиквелом комедии "Батя" о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Она охватит наше время, 90-е и 40-е годы. Роли в фильме сыграли Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.

На третьем месте расположился байопик о серебряном призере Паралимпийских игр 2008 года пловчихе Анастасии Диодоровой "Диодорова: против течения", собрав 17,2 млн рублей. 2 апреля в Москве состоялся закрытый показ картины, на котором присутствовали сама Диодорова и ее мать Людмила Николаевна. В главных ролях снялись заслуженные артисты Республики Саха Ирина Никифорова и Федот Львов, в роли Диодоровой - Мария Иванова. Роль тренера сыграла актриса Татьяна Арнтгольц. Вкачестве режиссера-постановщика выступил Сандал Баишев.

Фильм "Minecraft в кино", просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, стал третьим в странах СНГ, собрав 27,5 млн рублей.