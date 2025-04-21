Президент РФ усомнился в возможностях ЕС повлиять на поездки политиков 9 мая в Москву

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Президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что у чиновников Евросоюза есть возможность претворить в жизнь свои угрозы политикам, которые намереваются посетить Москву 9 Мая.

"Для того, чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы реализовать свои угрозы. Первое. И второе. Нужно быть готовым к применению этих средств. Располагают ли всем этим европейские чиновники? Я не знаю", - отметил глава государства в беседе с журналистами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что на параде по случаю 80-летия Победы ожидают более 20 глав государств и правительств. По его словам, Россия будет рада видеть на празднике всех желающих отметить эту дату.