Кардиналы созваны на конгрегацию после смерти Папы Римского

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Кардиналы соберутся на конгрегацию после ухода из жизни Папы Римского Франциска. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По его словам, "кардиналы соберутся на конгрегацию для решения текущих вопросов во вторник, 22 апреля".

Бруни отметил, что приглашения были разосланы, но сложно сказать, сколько именно кардиналов успеют приехать в Рим.

Он также заявил, что, если кардиналы не примут иного решения, тело Франциска для прощания верующих будет выставлено в соборе Святого Петра 23 апреля.

Как правило, прощание длится три дня. Дата похорон также будет определена на конгрегации.

Сам Франциск завещал похоронить его в одной из папских базилик - Санта-Мария-Маджоре. Он скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет.