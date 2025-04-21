В Крым по сети железных дорог Новороссии прибыл первый контейнерный поезд

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На Крымский полуостров прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по территории Новороссии. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

"В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проследовавший по сети железных дорог Новороссии. Состав проехал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел свыше 3 тыс. км менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута - порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда", - следует из сообщения.

Гендиректор Крымской железной дороги Михаил Гончаров назвал это новой ступенью развития полуострова. "Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, разумеется, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона", - указал он.

Уточняется, что подготовка к запуску контейнерных перевозок по новым территориям началась в феврале. За это время власти проделали масштабную работу во взаимодействии с ведущими операторами контейнерных перевозок и морским терминальным оператором.