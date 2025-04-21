Путин назвал особым знаком смерть Папы Римского в Пасхальные дни

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Президент России Владимир Путин назвал уход из жизни Папы Римского Франциска в Пасхальные дни знаком, что человек прожил жизнь не напрасно.

"То, что Папа Римский ушел из жизни именно в Пасхальные дни - я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое традиционное понимание того, что если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это особый знак того, что человек прожил свою жизнь не напрасно, много сделал хорошего для людей", - сказал глава российского государства в беседе с журналистами.

"Я думаю, что так и было, имея в виду, что Папа Римский сделал очень много не только для своей паствы, но и для мира в целом", - отметил Путин.

"Мы приносим самые глубокие соболезнования всему христианскому миру и, прежде всего, католикам", - указал российский лидер.