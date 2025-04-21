В Азербайджане ветеранам ВОВ ко Дню Победы выплатят по $1,5 тыс.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 3,2 млн манатов (около $1,9 млн) на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение по случаю 80-й годовщины Победы опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Так, каждый из участников ВОВ получит единовременную материальную помощь в размере 2,5 тыс. манатов (порядка $1,5 тыс.). Вдовам погибших бойцов или военнослужащих, умерших впоследствии, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, и блокадникам Ленинграда выплатят по 1 250 манатов ($735).

В республиканском совете ветеранов войны, труда и вооруженных сил уточнили, что в стране на сегодняшний день проживают 18 фронтовиков. Власти республики ежегодно в преддверии Дня Победы выделяют материальную помощь ветеранам.

Всего на фронтах Великой Отечественной войны сражались свыше 600 тыс. уроженцев Азербайджана, почти половина из них не вернулась домой.