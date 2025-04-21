На престол Святого Петра в теории могут претендовать 135 кардиналов

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Претендовать на пост понтифика теоретически могут 135 кардиналов. Пока о конклаве (закрытых выборах Папы Римского) думать преждевременно, отмечают в Ватикане.

Однако в итальянских СМИ, наряду с множеством различных свидетельств появились предположения о возможном преемнике. Вместе с тем указывается, что из 135 кардиналов около двух третей были назначены в 12-летний период понтификата Франциска. Но, как утверждают в ватиканских кругах, внутренняя конфронтация не преодолена: князья церкви должны выбрать "между новым курсом, взятым Франциском, и более консервативным крылом", сообщают ватиканские источники.

По оценкам наблюдателей, достаточно привилегированной считается итальянская группа. В их числе "папабиле" - вероятными претендентами называются Пьетро Паролин, нынешний госсекретарь Ватикана, недавно произведенный в кардиналы патриарх Иерусалима Джованни Баттиста Пиццабалла, а также глава дикастерии по делам Восточных церквей Клаудио Гуджеротти.

В качестве фаворитов назывались и молодые кардиналы, связанные с последними поездками Франциска - принимавший его в декабре 2024 года на Корсике Франсуа-Ксавье Бустильо или назначенный в Монголию Джорджо Маренго.

Избранным Папой Римским может стать любой кардинал в возрасте до 80 лет. Право голоса имеют также кардиналы младше 80 лет. Для избрания необходимо получить две трети голосов. О сделанном выборе возвестит белый дым из трубы печки, установленной в Сикстинской капелле, где собираются кардиналы на сессии голосования.