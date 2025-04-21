Путин: Киев борется не за украинский народ, а за украденные капиталы

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Украинское руководство связано по рукам своими миллиардными капиталами, спрятанными за границей. И они борются не за украинский народ, а за свои деньги, заявил президент России Владимир Путин при общении с главами муниципалитетов.

"Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа - они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж. Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть - никогда этого себе не позволят. Поскольку речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать", - указал российский лидер.