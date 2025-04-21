Священник рассказал, что делать с освященными и несъеденными куличами

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Не употребленные в пищу, но освященные куличи следует отдать птицам или сделать из них сухари, но не выбрасывать. Об этом заявил церковный публицист и миссионер иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с ТАСС.

"Конкретно что делать с освященными, но несъеденными куличами? Кто-то сделает сухарики из этих куличей, кто-то птиц ими угостит, кто-то, может быть, возьмет и закопает куда-нибудь в землю. Мне как человеку было бы неприятно, если что-то связанное с освящением, будет находиться в таком же пренебрежении, как обычный мусор", - отметил отец Макарий.

Он также обратил внимание, что догматических требований к действиям в отношении освященных куличей нет, но руководствоваться следует здравым смыслом и собственным ощущением.

"Этот кулич - это элемент нашего церковного бытия. Мы его благословляли, освящали от имени Церкви, а потом мы возьмем его и кинем в помойку, где свиньи кормятся. Это неэстетично, это неприятно, и мы ощущаем это не потому что кто-то нам велел, а потому что нам самим это не нравится", - указал собеседник агентства.