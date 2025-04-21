Президент США выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска.

"Покойся с миром, Папа Франциск! Благослови Господь его и всех тех, кто его любил", - указал американский лидер в соцсети Truth Соц. сети.

Со своей стороны, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что опечален новостью о смерти 266-го Папы Римского.

"Мы едины в молитве с католиками всего мира за упокой души понтифика и за нынешний переходный период для католической церкви. Да упокоится он с миром", - отметил он.