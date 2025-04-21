Путин назвал ветеранов СВО "золотым фондом" России

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин провел параллель между ветеранами специальной военной операции (СВО) и проворовавшимся "элитами".

"Это наш реально золотой фонд. Мы с вами говорим на одном языке о каких-то элитах. Какие... элиты!? - отметил глава государства, едва не добавив междометие перед словом "элиты". - Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот: "Мы элита". Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает", - сказал он на встрече с руководителями муниципалитетов.

Что касается привлечения ветеранов СВО к управленческой работе, Путин подчеркнул, что им нужно помочь получить образование и необходимые стажи.

Он также напомнил о своих словах на съезде партии "Единая Россия" - тогда президент также говорил о дальнейшем трудоустройстве ветеранов на гражданскую службу. "Многие ребята хотят, у них есть желание, но пока нет опыта, подготовки, стажа работы, нет даже высшего образования. Помните, что сказал? Найдите, ищите таких людей и помогите им", - заключил российский лидер.