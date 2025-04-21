Патрушев: Россия не желает ввязываться в гонку военно-морских вооружений

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Россия не намерена втягиваться в гонку военно-морских вооружений, но имеет в виду, что ее флот один из сильнейших в мире. На этом акцентировал внимание помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".

"У нас нет планов ввязываться в гонку военно-морских вооружений", - сказал он.

Вместе с тем помощник президента отметил "усиленную конкуренцию" между США и Китаем в военно-морской сфере. "В любом случае, принятые Пекином планы и программы кораблестроения значительно масштабнее американских. Что касается нашего флота, по своей совокупной мощи ВМФ России - один из сильнейших в мире, а наши моряки всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением", - констатировал он.