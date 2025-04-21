Трамп считает, что переговоры США и Ирана идут очень хорошо

© Rebecca Noble/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном идут очень хорошо, однако требуется время, чтобы понять, каким будет их исход.

"У нас были очень хорошие встречи по Ирану. Посмотрим, что из этого получится", - сказал он при общении с журналистами в Белом доме. "Следующий шаг - нам нужно немного времени, но у нас очень хорошие встречи по Ирану", - отметил американский лидер.

В минувшую субботу в Риме между Ираном и США при посредничестве Омана состоялся второй раунд непрямых переговоров по устранению разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, иранскую - министр иностранных дел Аббас Арагчи. Следующая встреча Арагчи и Уиткоффа намечена на 26 апреля.

По итогам второго раунда оманское внешнеполитическое ведомство информировало о том, что стороны обсуждают соглашение, которое позволит Ирану сохранить возможность для развития мирной ядерной энергетики. Переговоры призваны обеспечить отказ от разработки ядерного оружия со стороны Тегерана и отмену примененных в отношении него санкций.