Time поместил Папу Римского Франциска на обложку нового номера

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Американский журнал Time в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска поместил его фотографию на обложку нового номера издания.

Так на обложке размещен черно-белый снимок понтифика с его годами жизни. В некрологе на сайте издания сказано, что Франциск был "реформистским лидером римских католиков, который управлял церковью в период кризиса".

В понедельник, 21 апреля, Служба печати Святого престола сообщила, что Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет.