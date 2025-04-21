Путин дал обещание проработать вопрос о многократных выплатах жителям приграничья

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Граждане приграничья должны получать поддержку столько раз, сколько требуется, если им неоднократно приходилось покидать жилье по причине боевых действий. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с руководителями муниципалитетов.

"Наступление неоднократно ситуаций, связанных с тем, что человек нуждается в поддержке - в этом случае эта поддержка должна быть оказана столько раз, сколько потребуют обстоятельства. Обязательно это проработаем", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в наступлении таких ситуаций нет вины самого человека. "В конечном итоге государство не обеспечило ему безопасность. Поэтому государство должно сделать все для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно", - указал российский лидер.