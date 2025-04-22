В Ватикане прощаются с Папой Франциском

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Прощание с Папой Римским Франциском, который скончался 21 апреля, началось в капелле его ватиканской резиденции - доме "Святой Марфы". Фото с церемонии распространили официальные ватиканские СМИ.

Как заявили в службе печати Святого престола, пока прощаться с Франциском приходят члены курии, сотрудники Ватикана, его ассистенты и обслуживающий персонал. В среду гроб с телом будет выставлен в соборе Святого Петра для публичного трехдневного прощания. Окончательно дату похорон должны утвердить кардиналы, которые собрались на конгрегацию для решения текущих вопросов. Предполагается, что похороны пройдут 26 апреля.

Согласно ватиканским канонам, понтифик должен быть похоронен через 4-6 дней после смерти. О своих планах прибыть на похороны заявил уже ряд лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Захоронен Франциск по собственному желанию будет в базилике Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). Расходы на его погребение оплачены благотворителем, следует из завещания.

88-летний Франциск ушел из жизни в понедельник утром после инсульта, который повлек за собой кому и остановку сердца. Накануне в Пасху, которую впервые за 11 лет отмечали вместе и православные, и католики, он благословил верующих и даже проехал по площади Святого Петра на "папамобиле". В феврале и марте понтифик лечился от воспаления легких в больнице и проходил реабилитацию.