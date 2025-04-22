Грушко: Россия будет защищаться на фоне агрессивных устремлений НАТО

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Россия будет использовать все наличествующие средства для обеспечения собственной обороноспособности на фоне агрессивных устремлений НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"В гонку вооружений с НАТО мы ввязываться не намерены, но будем использовать все имеющиеся у нас средства. Они достаточно обширны с тем, чтобы обеспечить обороноспособность. Многие решения уже были объявлены, и они реализуются", - указал он в беседе с ТАСС.

"Мы будем внимательно следить за развитием ситуации. И в случае необходимости будем принимать и реализовывать другие решения, которые мы сочтем необходимыми", - отметил замглавы МИД РФ.

Вместе с тем, по его словам, враждебная политика Североатлантического альянса опирается на агрессивное военное планирование.

"Тенденция последних лет состоит в том, что в рамках НАТО создаются квазисоюзы, где страны, объединяя свои военные ресурсы, стараются оптимизировать военную структуру, чтобы быть более эффективными. Все эти тенденции направлены против интересов безопасности России, движимы русофобией", - подчеркнул Грушко.

"Для нас, безусловно, самое главное заключается в том, что такая враждебная политика опирается на враждебное военное планирование, которое мы вынуждены учитывать в наших оборонных планах, с тем чтобы надежно обеспечить нашу безопасность и обороноспособность", - заключил он.