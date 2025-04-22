Скончался скульптор Зураб Церетели

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Президент Российской академии художеств, художник-монументалист и скульптор Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что скульптор ушел из жизни 22 апреля в 01:30. Смерть наступила в результате остановки сердца.

В настоящее время решается вопрос о времени и месте прощания.