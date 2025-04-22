ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 114 беспилотников

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали территорию восьми районов Белгородской области с помощью 114 беспилотных летательных аппаратов, в ходе обстрелов были выпущены 75 боеприпасов, наибольшее количество - по населенным пунктам Краснояружского района. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 59 боеприпасов, и атакованы 55 беспилотниками. На трассе Томаровка - Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал мирный житель", - говорится в сообщении.

Гладков также отметил, что по селам Валуйского муниципального округа совершены атаки 24 беспилотников, 13 из которых были сбиты и подавлены силами ПВО. В селе Долгое получила ранение женщина.

Вместе с тем территория Шебекинского муниципального округа подверглась атакам 15 беспилотников, 13 из которых были подавлены и нейтрализованы. По населенным пунктам Грайворонского муниципального округа выпущено 16 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников, уточнил руководитель региона.