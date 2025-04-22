Hyundai зарегистрировал в России не менее восьми товарных знаков

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Ушедший из России южнокорейский бренд Hyundai зарегистрировал в апреле текущего года не менее восьми товарных знаков. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Так, товарные знаки зарегистрированы с наименованиями - Hyundai H-1, N Perfomance, N Line, Hyundai Axis, Ellecity, Xcient, Hyundai H100, Hyundai Coupe.

Все товарные знаки регистрируются по 12 классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.

Некоторое время назад южнокорейский бренд Kia, покинувший российский рынок, также зарегистрировал по меньшей мере шесть товарных знаков, один из которых может использоваться при проектировании автозавода.