Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 22 апреля отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня к рублю перешел к снижению после роста в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,94%, до 2 949,93 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,94%, до 1 150,69 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 4,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,175 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 944,03 пункта (+0,74%), индекс РТС находился на отметке в 1 148,39 пункта (+0,74%). Вместе с тем курс юаня перешел к снижению и составлял 11,056 рубля (-7,4 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.