В России выявили свыше 1,3 тыс. фактов подделки миграционных документов иностранцами

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МВД России с начала текущего года зафиксировано 1 374 факта подделки иностранцами миграционных документов, это на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом информировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Она обратила внимание, что подделка официальных документов в целях использования или сбыта таких документов, а также изготовление поддельных государственных штампов, печатей или бланков влечет за собой уголовную ответственность.

Волк также отметила, что полицейские регулярно выявляют Telegram-каналы, которые предлагают незаконные услуги в сфере миграции. Соответствующие данные передаются в Роскомнадзор для последующей блокировки. В связи с этим в МВД настоятельно рекомендуют иностранцам обращаться за оформлением миграционных документов и консультативной помощью исключительно в территориальные органы МВД России, ГБУ Москвы ММЦ "Сахарово" и филиалы ФГУП "ПВС" МВД России.

Кроме того, Волк подчеркнула, что при заключении письменного договора аренды с собственником жилого помещения можно самостоятельно подавать уведомления о месте своего фактического проживания.