Российские ВС освободили Сухую Балку в ДНР

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Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

В ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка ДНР", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки составили до 300 человек. Противник также потерял восемь машин, пять ББМ, четыре артиллерийских орудия, танк и пусковую установку РСЗО "Град". Кроме того, российская армия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы.

Согласно данным МО РФ, подразделения Южной группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, 3 механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны вблизи населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка ДНР.