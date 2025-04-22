Президент РФ не планирует поездку на похороны Папы Римского

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин не планирует поездку на похороны Папы Римского Франциска. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Таких планов у президента нет", - сказал он при общении с журналистами.

По словам представителя Кремля, решение, кто от России примет участие в траурных мероприятиях, еще не принято. "Когда оно будет принято - мы вас проинформируем", - отметил он.

Похороны понтифика намечены на 26 апреля. На церемонии ожидается присутствие ряда мировых лидеров. О своем намерении приехать уже заявили президенты Бразилии, США, Франции. Кроме того, соберутся представители разных церквей и конфессий.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. В пасхальное воскресенье глава Римско-католической церкви проехал на папамобиле по заполненной верующими площади.

Сам Франциск упростил процедуры своих похорон и пожелал быть погребенным в папской базилике Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой), которую он традиционно посещал для молитв.