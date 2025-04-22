В Бурятии ведется тушение 11 лесных пожаров почти на 3 тыс. га

© Снимок с видео/ ФБУ "Авиалесоохрана"/ ТАСС

Число пожаров в Бурятии за минувшие сутки увеличилось с 6 до 11, ведется тушение возгораний на общей площади порядка 3 тыс. га. Об этом со ссылкой на Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) сообщает ТАСС.

"Согласно оперативным данным, утром 22 апреля действует 11 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах. Общая площадь всех возгораний - 2 889 га", - следует из сообщения.

За минувшие сутки в лесном фонде республики выявлено восемь возгораний, оперативно нейтрализовано три очага в Еравнинском, Заиграевском и Мухоршибирском районах. Причина возникновения пожаров - переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем.

К настоящему моменту в тушении очагов задействовано свыше 260 человек. "Тушение осложняется большим количества горючего материала и мерзлой землей. Горит преимущественно лесная подстилка, сухая трава и мелкий кустарник", - указал руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

В Бурятии в настоящее время введен особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, запрещено использование открытого огня. В Еравнинском районе действует режим ЧС.