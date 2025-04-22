Зураб Церетели будет похоронен в Грузии

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Церемония прощания со скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, предварительно, пройдет в храме Христа Спасителя, а затем повторно в Дидубийском пантеоне в Тбилиси. Об этом сообщил его внук Василий Церетели в беседе с ТАСС.

"Предварительно, прощание пройдет в храме Христа Спасителя и потом уже в Дидубийском пантеоне в Грузии повторно", - сказал собеседник агентства, уточнив, что похоронят скульптора в Грузии.

Ранее стало известно, что Церетели скончался на 92-м году жизни. Смерть наступила в результате остановки сердца.