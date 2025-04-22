Путин встретил султана Омана, находящегося в России с госвизитом

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Президент РФ Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца встретил султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, который прибыл в Москву с госвизитом, сообщает ТАСС.

Руководители двух стран впервые увиделись лично. Ранее они созванивались по телефону - в марте 2023 года. Это был первый со времени установления дипотношений двусторонний контакт на высшем уровне.

В рамках церемонии официальной встречи глава российского государства встретил высокого гостя в центре Георгиевского зала, где установлены флаги России и Омана. Лидеры обменялись рукопожатиями и прослушали государственные гимны своих стран.

Нынешний визит приурочен к 40-й годовщине установления дипломатических отношений (1985).

Султана сопровождает высокопоставленная делегация. В нее, по информации Оманского информационного агентства, вошли заместитель председателя совета министров по делам обороны Шихаб бен Тарик Аль Саид, министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди, министр торговли, промышленности и привлечения инвестиций Каис бен Мухаммед аль-Юсуф, председатель оманского суверенного фонда Абдель Салям аль-Муршиди и другие крупные чиновники.

Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву 21 апреля и вскоре после прилета возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.