Цена золота обновила исторический максимум

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Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 450 за тройскую унцию.

По состоянию на 02:18 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,72% и торговалась на уровне $3 451,3 за унцию. К 02:35 мск цена драгметалла ускорила рост и торговалась на уровне $3 455 за унцию (плюс 1,82%), свидетельствуют данные площадки.

Ранее стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, поднявшись выше $3 435 за тройскую унцию. На 16:08 мск 21 апреля, цена на драгметалл росла на 1,25%, до $3 436,6 за тройскую унцию.